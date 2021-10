Politie verricht 39 aanhoudingen rond wedstrijd PEC Zwolle - PSV

Zondagavond was het rond de voetbalwedstrijd PEC Zwolle tegen PSV onrustig in Eindhoven. 'Omdat er aanwijzingen waren dat groepen supporters erop uit waren de confrontatie met elkaar op te zoeken, werd extra opgelet. Toen de sfeer grimmiger werd, is de ME ingezet om de rust te herstellen. In totaal werden 39 aanhoudingen verricht', zo laat de politie maandag weten.

Geen medewerking controle ID-bewijzen

De aangehouden personen waren allen afkomstig uit Zwolle en omgeving. Een groep van zo'n 20 personen hield zich op bij een café op de Aalsterweg en werkte niet mee aan het controleren van hun identiteitsbewijs. Toen de groep zich tegen de agenten keerde, zijn zij aangehouden.

Lijnbus door politie gevorderd

Voor het overbrengen van alle verdachten naar het politiebureau in Eindhoven is door dienstdoende agenten een passerende lijnbus gevorderd. Zo konden de arrestanten snel afgevoerd worden en kon de rust op straat zo snel mogelijk terugkeren. De passagiers uit de bus is gevraagd om de volgende bus te nemen.

Heengezonden

Alle aangehouden verdachten zijn in de loop van de avond en nacht heengezonden. Zij zullen binnenkort nog nader gehoord worden over hun aandeel in de onregelmatigheden.

Vechten in trein

Na afloop van de wedstrijd kreeg de politie ook nog een signaal dat een grote groep mensen aan het vechten was in de trein die vanuit Eindhoven was vertrokken naar Weert. De trein werd op station Geldrop stilgezet om de vechtersbazen eruit te halen. Daarbij werd een 23 jarige man uit Helmond aangehouden.