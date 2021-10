Vier aanhoudingen na gewapende overval telecomwinkel Bijlmerplein

Omstreeks 06.00 uur ‘s ochtends heeft het Arrestatieteam invallen gepleegd bij een drietal woningen. Tijdens de inval in een van de woningen zijn twee verdachten aangetroffen. De verdachten zijn in volledige beperkingen. Recherche heeft ter plaatse onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.

Onderzoek

Op dinsdagochtend 12 oktober hebben twee personen een telecomwinkel op het Bijlmerplein overvallen. Daarbij zijn meerdere mobiele telefoons weggenomen. De recherche is direct een onderzoek gestart waarna ze op het spoor zijn gekomen van drie verdachten. Van deze drie verdachten is een minderjarig. De andere twee zijn in de leeftijd van 18 en 20 jaar oud. Eén van hen wordt verdacht van medeplichtigheid van de gewapende overval. De vierde verdachte is aangehouden voor vuurwapenbezit. Zijn rol in de overval wordt nader onderzocht.

Inbeslagname

Tijdens de doorzoeking heeft de recherche meerdere goederen in- en om de woningen in beslaggenomen waaronder twee scooters die van diefstal afkomstig zijn, steekwapens en een vuurwapen. Vooralsnog is de buit nog niet terecht.