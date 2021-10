Vier aanhoudingen voor bezit van zwaar vuurwerk bij de grensovergang

De politie heeft zondag 24 oktober bij een controles van twee voertuigen in Overdinkel en Rijssen respectievelijk 500kg en 235kg zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. In Overdinkel zijn de inzittenden, een 31-jarige man uit Deventer en 22-jarige vrouw uit Wijhe, aangehouden. In Rijssen zijn een 22-jarige man uit Wijk bij Duurstede en een 25-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen.