Urban Trail in Groningen

Op zondag 24 oktober 2021 stonden er ruim 3500 deelnemers aan de start op de Ossenmarkt in Groningen. Voor het vijfde jaar op rij waren alle startbewijzen vroegtijdig uitverkocht. Ook tijdens deze jubileumeditie werd de Martinistad op een sportieve manier ontdekt. Mede door het weer, wat zorgde voor goede loopomstandigheden, was deze jubileumeditie een daverend succes.

De deelnemers gingen van start op de Ossenmarkt en liepen langs onder andere Swapfiets, de Hortus Botanicus en Target Lasergame. Het was een unieke combinatie tussen sport en cultuur. Onderweg konden de deelnemers genieten van gezellig entertainment.

In plaats van een gezellig ontbijtje op de Ossenmarkt kregen de deelnemers deze editie hun ontbijtpakket en welverdiende medaille mee naar huis. Wel werden zij in de gelegenheid gesteld om een leuke foto vast te leggen na de finish bij verschillende activaties van hoofdsponsor KLM. “We zijn blij dat we deze jubileum editie konden organiseren in Groningen. Gezien de enthousiaste deelnemers en de prettige samenwerkingen met de gemeente en locaties komen we zeker terug in 2022”, aldus organisator Johan Meijer van Golazo Noord Nederland.

Kalender 2021

De KLM Urban Trail Groningen was dit jaar de derde van zeven. De KLM Urban Trail Series wordt in 2021 nog georganiseerd in Amsterdam, Haarlem, Arnhem en Eindhoven. Elke KLM Urban Trail laat hardlopers gedurende 5 of 10 kilometer kennismaken met de vaak verborgen bezienswaardigheden van een stad. Deelnemers lopen over pleinen en bruggen door kerken en theaters en langs tal van andere unieke locaties.