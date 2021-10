Kick-off Week van het Afval met circulaire modeshow in Groningen

Vandaag, woensdag 27 oktober, is in Forum Groningen de Week van het Afval gestart. 'Een week vol inspiratie om een afvalvrije gemeente te worden. Én de plek voor jouw ideeën om tot minder afval te komen', zo meldt de gemeente Groningen.

Circulaire, duurzame kunstprojecten

De week wordt afgetrapt in Forum Groningen met een performance van The Troep Troup Tribe. Een groep kunstenaars, docenten en studenten Art&Design van het Noorderpoortcollege. Zij zetten zich in om het bewustzijn op duurzaamheid te vergroten met hun circulaire, duurzame kunstprojecten. Zo vroegen ze met eerdere projecten al aandacht voor onder meer het wereldwijde plasticprobleem- en fair fashion.

Studenten

Vandaag kwamen studenten de roltrappen van het gebouw af in hun zelf ontworpen circulaire outfits en boden zo een interessant beeld op hoe we tegen afval aan kunnen kijken. De presentatie van dit optreden was in handen van Lara Harbers en wethouder Glimina Chakor.

Van afval naar grondstof

Deze performance vormt een manier om de aandacht te vestigen op meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. De gemeente wil namelijk een gemeente zijn waarin zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat wel vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Recente ontwikkelingen rondom grondstofschaarste (o.a. staal, glas, hout en papierpulp) onderstrepen nog eens extra de noodzaak hiervan.

Week van het Afval

Met de kick-off in het Forum gaat de Week van het Afval van start. Een week waarin inwoners van de gemeente Groningen gevraagd wordt naar hun mening en ideeën rond het thema afval en die inspiratie moet geven om anders met afval om te gaan. Om het gesprek aan te gaan trekt een mobiele afvalbar de wijken in, wordt samen met raadsleden zwerfvuil opgeruimd en vindt er een talkshow plaats in het Forum tijdens de eerste avond van Let’s Gro (5 november). Het totale programma is te vinden op www.haalallesuitjeafval.nl.