Oud-medewerker Rijkswaterstaat vervolgd door OM voor omvangrijke fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland vervolgt een oud-medewerker van Rijkswaterstaat voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar. 'De man staat hiervoor op 4 november terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen', zo meldt het OM woensdag.