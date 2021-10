Grote zoekactie naar vermist meisje (17) Oosterbeek

De politie is sinds afgelopen dinsdag een zoektocht gestart naar een vermist meisje van 17 jaar in de buurt van Heveadorp en Oosterbeek. 'Er zijn grote zorgen over haar gezondheid. De politie heeft de hulp ingeroepen van burgers en van zoekploegen om haar terug te vinden, maar tot nu toe is ze niet terecht', zo laat de politie weten.

Weggelopen van huis

Het meisje, dat in Heveadorp woont, wordt sinds maandagmiddag vermist nadat ze vanuit huis was weggelopen. Er zijn zorgen over haar gezondheid. Er is geen vermoeden dat er anderen betrokken zijn bij haar vermissing. Meer details kan de politie op dit moment niet gegeven omdat dit de privacy van het meisje erg zou schaden.

Oproep Burgernet

Maandag is er, direct nadat zij vermist bleek, via Burgernet eerst in Arnhem een oproep gedaan om naar het meisje uit te kijken. Dinsdag is zo’n zelfde oproep verspreid in de omgeving van Heveadorp, omdat er tips binnenkwamen dat ze in die omgeving was gezien.

Foto gedeeld

Rond Heveadorp is dinsdag ook uitgebreid gezocht. Dinsdagavond heeft de politie een foto van het meisje gedeeld, in de hoop dat er meer tips zouden komen. In de nacht van dinsdag op woensdag kwam er een tip dat ze rond Oosterbeek gezien zou zijn.

Speur- en Specialistische Dienst politie

Woensdag werd er daarom uitgebreid rond Oosterbeek gezocht, en er kwamen ook verschillende tips binnen uit dat gebied. Daarom is de hulp ingeroepen van de Speur- en Specialistische Dienst van de politie, die met paarden en honden de zoektocht ondersteunt.

Veteranen Search Team

Verder is de hulp gevraagd van het Veteranen Search Team en is er met honden van Stichting Inzet Reddingshonden Nederland gezocht. Ook de politiehelikopter en een drone werden ingezet. Voor het bosgebied is ook een aparte videoauto met infrarood ingezet.

Kind Vermist Alert

Inmiddels is er nationaal een Kind Vermist Alert uitgegaan, in de hoop dat ze snel gevonden wordt. De inzet van Burgernet, de oproep via social media en de beslissing om pas nu het Kind Vermist Alert in te zetten is genomen in samenspraak met de familie.

Update 10.45 uur

Woensdag is er tot 01.00 uur gezocht in de ruime omgeving van Arnhem/Oosterbeek/Heveadorp en aan de hand van tips ook in de omgeving Otterlo/Harskamp maar helaas zonder resultaat. Vandaag gaat de zoektocht verder, onder meer met behulp van politiehelikopter.

Onduidelijkheid

De politie merkt dat er wat onduidelijkheid bestaat over de vermissing van het 17-jarige meisje. 'Zij is vermist vanuit Arnhem en komt uit die stad. Ze is vanuit huis vertrokken. In de omgeving van Heveadorp is zij mogelijk gezien en is lange tijd gezocht', aldus de politie.