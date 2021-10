We gaan weer terug naar die 'goeie oude tijd'

We gaan weer terug naar die 'goeie oude tijd', nee niet die door Gerard Cox bezongen tijd maar van de zomertijd naar de wintertijd. Want 't Is weer voorbij die mooi zomer', inderdaad van dezelfde zanger.

Uurtje langer slapen?

De klok gaat vannacht om precies 03.00 uur weer een uur terug naar 02.00 uur en dat betekent onder andere een uur langer slapen maar of dat zo verstandig is valt nog te bezien omdat je biologische klok hierdoor mogelijk van slag raakt.

Bijeffecten

Volgens onderzoek zal de helft van Nederland na het terugzetten van de klok daar op enige manier last van krijgen. Twee op de drie Nederlanders die klachten ervaren bij het ingaan van de wintertijd, weten dat de biologische klok de oorzaak is van die klachten.

Vrouwen vaker klachten

Vrouwen blijken vaker last te hebben dan mannen, en ook jongere mensen (18-30 jaar) geven aan vaker klachten te ervaren dan oudere mensen (50+). De meeste klachten zijn slaapgerelateerd. Zo voelt iets minder dan de helft zich minder uitgerust, wordt een op de drie vroeger wakker en komt een kwart ’s avonds moeilijker in slaap.

Meer ongevallen in het verkeer

Het levert ons op de korte termijn een uurtje meer slaap op maar op de wat langere termijn krijgen we te maken met de nadelige effecten zoals 's avonds een uur eerder donker en dat heeft dan ook meteen zijn invloed op de veiligheid in het verkeer. Tijdens de eerste avondspitsen leidt het tot meer ongevallen en files.

Standaardtijd

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd en duurt van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. In totaal dus 5 maanden. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, wordt energie bespaard.

Moderne tijd

De klok een uur terugzetten is in de tegenwoordige tijd een makkie. Op de meest apparaten gaat dat 'vanzelf', zoals je smartphone, laptop, pc, tablet en de klokthermostaat. Alleen wanneer er in je huis nog een echt oude klok aan de muur hangt zul je deze zelf moeten terugzetten.