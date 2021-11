Gewonde bij steekpartij in Wildervank, dader op de vlucht

Burgernet-melding

De politie maakte rond de woning waar het steekincident had plaatsgevonden een afzetting en startte een onderzoek. Ook werd een Burgernet-melding verspreid met de oproep om uit te kijken naar de dader.

Forensisch onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een incident met één slachtoffer en één dader. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte van het steekincident is nog niet aangehouden. Wat de toedracht is van de steekpartij is niet bekend. De forensische opsporing is enige tijd bezig geweest met een sporenonderzoek in en om de woning.