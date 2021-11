En opnieuw loopt het verkeer rond Uithoorn muurvast. Gemeente lijkt te slapen

Het is de zoveelste keer in slechts drie weken tijd dat het verkeer compleet in het honderd loopt op de weg die al heel wat verkeersslachtoffers op naam heeft staan. De gemeente Uithoorn heeft de doorgaande weg door de dorpskern, de N196, in verband met werkzaamheden in een eenrichtingsweg veranderd. Dat houdt in dat de N201 de enige doorgaande weg is die in deze regio beschikbaar is voor verkeer, maar wanneer er op deze weg een ongeval gebeurd, dan loopt het gehele verkeer in de regio muur en muurvast.

Een aantal forensen had het inmiddels zo gehad, dat men op de busbaan hun route vervolgde.