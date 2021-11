Drie doden bij ernstig verkeersongeval in Flevoland bij tussen Emmeloord en Marknesse

Traumahelikopter

Rond 15.30 uur kwamen een personenauto en een busje met elkaar in aanrijding op de provinciale weg N331 tussen Emmeloord en Marknesse. De hulpdiensten rukten massaal uit waarbij ook meerdere Mobiele Medische Teams (MMT) werden ingezet die per traumahelikopter naar de locatie kwamen.

Identiteit slachtoffers nog niet bekend

'Bij het ongeval zijn drie dodelijke slachtoffers te betreuren. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. Het doorgaande verkeer is vanwege de hulpverlening niet mogelijk', aldus de politie. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie stelt een onderzoek in.