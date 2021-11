KNVB blij met schrappen coronatoegangsbewijs voor amateurvoetbal

De KNVB is blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren van de amateursport en kabinetsplannen hebben gewijzigd door het coronatoegangsbewijs toch niet in te voeren voor de buitensport. Dit meldt de KNVB donderdag.

Bezwaar

In de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag kondigde het kabinet de maatregel aan dat amateursporters boven de 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten kunnen overleggen. Voor het amateurvoetbal was die maatregel een brug te ver en niet handhaafbaar. De KNVB maakte dan ook ernstig bezwaar.

'Werkelijk onmogelijke situatie voorkomen'

Met deze uitkomst is voor bijna 3.000 voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar.

Sport blijft toegankelijk

De huidige oplossing vraagt nog veel van het aanpassingsvermogen, maar buiten sporten blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Het coronatoegangsbewijs zou daarom niet voor sportdeelname moeten gelden.

Zaalvoetbal

Voor het zaalvoetbal moeten we helaas nu wel nog heel goed kijken naar wat de mogelijkheden zijn. 'We gaan nu samen met de sportwereld en het ministerie van VWS de maatregelen nader uitwerken in duidelijke protocollen voor de verenigingen', aldus de KNVB.