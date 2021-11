Derde verdachte aangehouden voor handel in valse QR-codes

De politie heeft in Amsterdam drie doktersassistenten aangehouden die worden verdacht van handel in gefraudeerde vaccinatieregistraties. 'De drie vrouwen zijn dinsdag en woensdag aangehouden nadat de politie in een lopend onderzoek naar verdovende middelen stuitte op deze specifieke handel', zo meldt de politie donderdagmiddag.