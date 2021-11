Meer mensen overleden

In oktober overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken.

In totaal overleden ruim 1 250 mensen meer dan verwacht voor deze maand. Vooral onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers was de sterfte verhoogd. In de laatste week van oktober (week 43, 25 tot en met 31 oktober 2021) overleden naar schatting bijna 3 350 mensen. Dat zijn er ruim 450 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.