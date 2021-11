Jongetje (4) omgekomen na ernstig verkeersongeval op de A4 bij Hoofddorp

In de nacht van zaterdag op zondag vond bij Hoofddorp een ernstig verkeersongeval plaats op de A4 met twee personenauto’s. Bij het ongeval raakte een 4-jarig jongetje ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. 'Hier overleed hij later aan zijn verwondingen. De twee inzittenden van de andere auto werden door de politie aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Gezin

Rond 01.15 uur kwam bij de politie een melding binnen van een aanrijding op de A4. Twee personenauto’s waren op de snelweg in botsing gekomen. In één auto zat een man, een vrouw en hun twee jonge kinderen. 'Zij werden allen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het 4-jarige jongetje aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie

Mogelijk onder invloed

De twee inzittenden van de andere personenauto, een 27-jarige man uit Veldhoven en een 26-jarige man uit Almelo, bleven ongedeerd. Zij waren mogelijk onder invloed en werden beide aangehouden. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast.

Getuigen gezocht

De experts van de Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het ongeval en doen verder onderzoek naar dit ernstige incident. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar getuigen.