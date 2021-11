Opmerkelijk: Aardbeving van 2.6 in Brabantse Bladel

Een opmerkelijke situatie in de nacht van zondag op maandag in het Brabantse Bladel. Daar vond rond 03.17 uur een aardbeving plaats met de kracht van 2.6 op de schaal van Richter, zo blijkt maandag uit meetgegevens van het KNMI.

Feldbissbreuk

'De aardbeving vond plaats op een diepte van 9 kilometer', meldt het KNMI. Het KNMI laat weten dat de natuurlijke beving is veroorzaakt door de Feldbissbreuk.

'Natuurlijke aardbevingen zijn het gevolg van platentektoniek en kunnen in Nederland optreden in de provincies Noord-Brabant en Limburg, waar de Feldbiss- en de Peelrandbreuk liggen', aldus het KNMI.

Aardbevingen in Noord-Brabant zeldzaam

De laatste aardbeving in de nabijheid van Bladel was op 28 november 1932. Toen vond bij Lage Mierde, op ongeveer 10 kilometer afstand van Bladel, een aardbeving plaats van 3,5 op de schaal van Richter. Of de beving van vandaag ook tot schade heeft geleid is op dit moment niet bekend.