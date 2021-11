Vanaf volgende week eerste winterprikjes

Haal de warme winterjas maar vast tevoorschijn. Want volgens WeerOnline krijgen we volgende week te maken met de eerste winterprikjes.

Koude, vanuit het poolgebied afkomstige lucht, lijkt zich volgende week een weg naar het zuiden te banen. Zeker in grote delen van Scandinavië valt de winter in, met een bovenlucht die voor eind november wel heel erg koud lijkt te worden. Een deel van die koude lucht kan via de Noordzee ook Nederland bereiken, maar doet dat bij ons door de invloed van het warme zeewater wel in gematigde vorm. Tegen het einde van volgende week kunnen de eerste winterse buien vallen.