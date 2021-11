Achtervolging eindigt in greppel

Rond 05:00 uur dinsdagochtend is een achtervolging geëindigd in een greppel op de Venrayseweg in Venlo. Daarbij is de bestuurster aangehouden. De twee betrokken politiemedewerkers raakten gewond.

Even voor 05:00 uur merkten de politieagenten bij knooppunt Zaarderheiken een voertuig op dat opviel door het rijgedrag. De auto slingerde over de weg, waarop de agenten besloten de auto aan de kant te zetten. Daarop ontstond een achtervolging. Op de Venrayseweg in Venlo eindigde deze achtervolging wanneer zowel het voertuig van de verdachte als van de politie in een greppel terecht komt. De bestuurster is daarop aangehouden. De twee politiemedewerkers raakten gewond. Eén agent kon ter plaatse door de ambulance van de benodigde medische zorg voorzien worden. De andere politiemedewerkers is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.