Woningbrand snel onder controle

In een woning aan de Marcus Buschstraat in Delfzijl heeft woensdagmorgen korte tijd brand gewoed.

Wat er precies in de woning heeft gebrand is niet bekend. De brandweer heeft enkele smeulende resten gedoofd en heeft de woning geventileerd.

De politie is in gesprek geweest met de bewoner van het pand. Deze is bekend met het experimenteren met gevaarlijke stoffen.