Chalet in Oisterwijk volledig verwoest door brand

Dinsdagmiddag is rond 15.45 uur aan de Posthoornseweg in Oisterwijk een chalet volledig verwoest door een felle uitslaande brand.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in. De politie sloot de weg af en hield omstanders op afstand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er raakte niemand gewond.