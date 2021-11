HEMA verkoopt bakkerijen aan BACU

HEMA heeft besloten om haar bakkerijen onder te brengen bij BACU, de in Uden gevestigde leverancier van brood, banket en broodspecialiteiten. BACU levert brood en banket aan Jumbo Supermarkten en zal in de toekomst ook aan HEMA gaan leveren.

Voor de klant verandert er niets: alle HEMA gebak, taarten, vlaaien en ook de tompouces blijven door dezelfde medewerkers, in dezelfde bakkerijen en volgens hetzelfde recept bereid worden exclusief voor HEMA. BACU zal de centrale bakkerij in Almere en de decentrale bakkerijen in Almere, Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond overnemen, die allemaal voor de eigen regio produceren. Ook de 250 medewerkers van de HEMA bakkerijen gaan mee in de overname en behouden hun baan. De verkoop maakt deel uit van de strategische focus die HEMA de komende jaren aanbrengt. De bakkerijen blijven als leverancier van HEMA nauw verbonden aan het merk. Op deze manier kan het vakmanschap van de bakkerijen beter worden benut en kan HEMA zich nog beter focussen op de verkoop van de producten.

Saskia Egas Reparaz, CEO HEMA: “We kijken ernaar uit om samen met BACU het Banketbakkers-vakmanschap te versterken. Daarmee zullen we de HEMA klant vandaag en morgen blijven verrassen en verwennen met het lekkerste gebak van Nederland.”

De samenwerking met Jumbo Supermarkten op het gebied van food wordt door het nieuwe partnerschap verder versterkt, terwijl beide bedrijven hun eigen producten blijven voeren. Door de bundeling van krachten ontstaat de grootste (banket-) bakkerij van Nederland. Jumbo verstrekte ten tijde van de overname van HEMA door Parcom en Mississippi Ventures een krediet van 50 miljoen waarbij de bakkerijen als onderpand dienden. Als onderdeel van de transactie met BACU wordt deze lening nu afgelost. Nadere financiële details worden niet bekend gemaakt.