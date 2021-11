Grote zorgen om nieuwe coronavariant

In zuidelijk Afrika is een nieuwe coronamutatie B.1.1.529. ontdekt. Het gaat om een vatiant die volgens wetenschappers erg besmettelijk is.

Volgens wetenschappers is het virus al verantwoordelijk voor 90 procent van alle besmettingen in de provincie Gauteng. De mutatie heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in hotelquarantaine iemand anders besmette.

De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege. Engeland, Israël en Schotland hebben hun grenzen al gesloten.