Cameratoezicht en veiligheidsrisicogebied op 'onrustig' Urk

De burgemeester van Urk heeft, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, voor zaterdag 27 november preventief een aantal veiligheidsmaatregelen genomen nadat het in het dorp in het voorgaande weekend erg onrustig was waarbij er vuurwerk naar de politie werd gegooid. Dit meldt de gemeente Urk zaterdag.