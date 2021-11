Politie pakt woningovervallers na achtervolging die eindigt met botsing

De politie heeft zaterdag twee gewapende mannen aangehouden in Dordrecht na een achtervolging, nadat deze eerder in Breda een overval hebben gepleegd op een woning aan de Petegemstraat. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Melding gewapende overval

De politie kreeg rond 16.15 uur een melding van een gewapende overval door twee mannen op een woning aan de Petegemstraat in Breda. Een 29-jarige man uit Breda werd door het duo overvallen. Hij raakte niet gewond. De mannen vluchtten in een Volkswagen Golf en reden weg richting de Vlaanderenstraat. Even later werd de vluchtauto door een politie-eenheid op de snelweg net na de Moerdijkbrug gespot en ontstond er een achtervolging over de A16 naar de N3 in Dordrecht.

Politieonderzoek

Bij de Copernicusweg ontstond een aanrijding tussen deze auto en een andere auto. Er ontstond een flinke ravage waarna nog een derde auto beschadigd raakte. Agenten arresteerden de twee inzittenden van de vluchtauto. Het gaat om twee mannen (26 en 32 jaar) uit Rotterdam.

Ambulance

Dit tweetal en de twee inzittenden van de tweede auto werden door ambulancemedewerkers onderzocht. De twee verdachten werden voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Zij zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt de woningoverval en de toedracht van de botsing. De vluchtauto is in beslag genomen. Het onderzoek op de locatie van de aanrijding was rond 20.00 uur afgerond.