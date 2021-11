Politie treft gewonde man met steekwonden in waterbuffer aan

In Enschede heeft de politie zondagavond rond 18.50 uur een melding gekregen van een persoon die in de Oldenzaalsestraat in een waterbuffer (wadi) zou liggen. 'Agenten troffen ter plaatse een 31-jarige man uit Schöppingen (Duitsland) aan die meerdere steekwonden had', zo meldt de politie maandag.

Ziekenhuis

De politie startte direct met de hulpverlening aan de man. Hij werd daarna met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het incident kan de politie op dit moment nog weinig melden. De politie is een onderzoek gestart.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die in de omgeving van de Oldenzaalsestraat in de periode rondom 18.50 uur iets hebben gezien of gehoord. Als u informatie en/of over beelden beschikt van de omgeving, dan komt de politie graag in contact met u.