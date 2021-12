Beloning uitgeloofd in onderzoek naar dood Biondy Lucas

Donderdagmiddag 17 juni 2021 treffen agenten in een woning aan de Van Hallstraat (Amsterdam-West) een overleden man aan. Het gaat om de 53-jarige Biondy – beter bekend als Bradley – Lucas. Onderzoek naar zijn dood wijst uit dat Lucas hoogstwaarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen.

15.000 beloning

Ondanks alle inspanningen van de recherche staat nog niet vast wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld en het onderzoeksteam zoekt daarom dringend naar mensen die mogelijk meer weten over de zaak. Door de hoofdofficier van justitie in Amsterdam is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de ‘gouden tip’.

De politie gaat die middag naar de betreffende woning omdat melders hebben aangegeven al enige tijd geen contact meer te kunnen krijgen met Biondy Lucas. In de woning aangekomen blijkt waarom: Lucas is niet meer in leven. Al snel wordt duidelijk dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten rond zijn dood en verschillende specialistische eenheden komen direct ter plaatste om (sporen)onderzoek te doen. De recherche meteen met het verzamelen van alle beschikbare informatie om snel te kunnen achterhalen wat Lucas overkomen is. Zo wordt er onder andere direct contact gelegd met mogelijke getuigen en bekenden van het slachtoffer. Helaas leiden die en daaropvolgende acties van de recherche er tot op heden niet toe dat met zekerheid is vast komen te staan wat Lucas precies overkomen is.

Eerder overleden

Uit het onderzoek naar de dood van Biondy Lucas komt in ieder geval wel naar voren dat hij vermoedelijk in de woning aan de Van Hallstraat om het leven is gebracht en dat dit al ruim één week voordat hij werd aangetroffen gebeurde. Daarom komt de recherche graag in contact met mensen die voor 17 juni 2021 iets opvallends hebben gezien of gehoord bij de woning aan de Van Hallstraat en dit nog niet gemeld hebben.

Toedracht

Lucas was bekend met een verslaving aan verdovende middelen. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat een eventueel conflict gerelateerd aan zijn drugsgebruik de aanleiding kan zijn geweest voor wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Echter, alle scenario’s rond de toedracht van de dood van het slachtoffer worden op dit moment nog open gehouden. Mochten mensen hier informatie over hebben, dan hoort de recherche dat uiteraard graag.