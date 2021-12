Ernstig gewonde tiener brengt politie op het spoor vuurwerkhandelaar

In een woning in Ede is zaterdag 30 oktober 2021 een grote hoeveelheid (500 kg) illegaal vuurwerk aangetroffen. De bewoner, een 57-jarige man uit Ede, is aangehouden voor het bezitten en vervaardigen van illegaal vuurwerk.

De politie kwam de vuurwerkhandelaar op het spoor, nadat een minderjarige jongen een week eerder ernstig gewond was geraakt bij een vuurwerkongeval. De jongen had illegaal vuurwerk gekocht, waarmee geknutseld bleek te zijn. Onderzoek naar de herkomst van het illegale vuurwerk, leidde naar de vuurwerkhandelaar in Ede.

Bij een inval in de woning van de verdachte werd 500 kilogram zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Een deel van dit vuurwerk was verpakt in postpakketten, die de handelaar vermoedelijk uit het buitenland had ontvangen. Het vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd vervoerder afgevoerd. Het vuurwerk wordt vernietigd. De verdachte heeft 14 dagen in voorlopige hechtenis gezeten en is inmiddels weer op vrije voeten.