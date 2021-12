Woning in Amsterdam beschoten

Op maandagavond is een woning aan het Opheusdenhof beschoten. Er raakte niemand gewond en bleef het bij een inslag in een ruit aan de voorzijde van de woning.

Rond 20.15 uur werden de bewoners opgeschrikt door een harde knal. Toen zij naar de keuken liepen, zagen zij een gat in het keukenraam zitten. Ook zagen zij een gat in het raam van de balkondeur aan de achterzijde van hun woning. De bewoners dachten direct aan kogelgaten. Zij waren op dat moment gelukkig niet in het gedeelte van de woning dat beschoten werd. De politie werd gealarmeerd en trof op het Ochtenhof een huls aan. Vermoedelijk heeft de schutter vanaf het Ochtenhof geschoten op de woning aan het Opheusdenhof.