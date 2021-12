Vijf jaar cel geëist vanwege ontploffing vuurwerk brievenbus Zwolle

Zaterdag 12 september 2020 is de dag waarop het leven van een bewoonster van de Puntmos in Zwolle voorgoed veranderde. Die dag raakte ze zwaar gewond toen er een stuk (illegaal) vuurwerk in haar brievenbus ontplofte.

De man die ervan wordt verdacht het in de bus te hebben gestoken, stond dinsdag 7 december terecht voor de rechtbank in Zwolle. Tegen hem is een gevangenisstraf van vijf jaar geëist.

De vrouw ging in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half één op onderzoek uit toen ze een vreemd geluid hoorde. Ze liep naar beneden en zag een vonkend pijpje in de brievenbus. Op het moment dat ze het pijpje naar buiten wilde duwen, ontplofte het.

De bewoonster liep zware verwondingen op, onder meer aan haar hand. “Ze zal haar leven lang met de gevolgen van de ontploffing moeten leven. Haar leven staat sinds die dag helemaal op zijn kop”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir. En niet alleen haar leven, maar ook dat van haar gezin. De officier: “Ook hun gevoel van veiligheid is verdwenen.”

De 20-jarige man uit Zwolle, die 19 oktober 2020 is aangehouden, zou wraak hebben willen nemen op het gezin, en meer specifiek op de dochter, mogelijk omdat de verdachte haar verantwoordelijk houdt voor het uitgaan van zijn relatie met een meisje. In juli al zou de verdachte zich dreigend hebben uitgelaten tegenover de dochter.

Getuigen die de bewuste nacht bij de verdachte waren - daar zijn beelden van - hebben tegenover de politie verklaard dat de 20-jarige ineens een stuk vuurwerk uit zijn zak haalde en het brandend in de brievenbus deed bij een woning aan de Puntmos. Daarop hoorden ze een knal en zijn ze weggerend. De verdachte zelf ontkent.

De officier van justitie vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte verantwoordelijk is voor de ontploffing. Er zijn beelden en getuigenverklaringen. De verdachte is met zijn bordeauxrode jas door meerdere personen gezien.

Daags na de ontploffing meldde hij op zijn Instagramaccount: “Karma has no menu, you get served what you deserve”. Enkele dagen later plaatste de verdachte een afbeelding van Holleeder met de tekst “Vroeg of laat. Er wordt afgerekend”, en op 25 september nog een afbeelding met “Snitches get stitches”.

De verdachte is onder meer ten laste gelegd dat hij opzettelijk heeft geprobeerd iemand van het leven te beroven en het teweegbrengen van een ontploffing. Hierover zei de officier: “Zeker bij jongens van deze leeftijd mag de vernietigende werking van een Cobra 6 als bekend worden verondersteld.”

Daarnaast stond de verdachte terecht voor vernieling van een scooter en een mishandeling. De officier vindt een celstraf van vijf jaar op zijn plaats: “We mogen blij zijn dat mevrouw de ontploffing heeft overleefd. Als ze iets dichter bij de brievenbus had gestaan, had de zaak kunnen eindigen met een dodelijk slachtoffer.” De officier vorderde de volledige toewijzing van de schadevergoedingsmaatregel voor een bedrag van ruim 122.000 euro.