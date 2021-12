Opnieuw aanhouding in onderzoek naar dood Sjaak Groot

De recherche heeft dinsdag in Heerhugowaard een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 72-jarige Sjaak Groot, die op 14 juni in zijn woning aan het Oosteinde werd neergeschoten.

De 28-jarige man uit Noord-Scharwoude wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij deze zaak en werd aangehouden in de penitentiaire inrichting. Hij zat hier al ingesloten vanwege een veroordeling voor een ander vergrijp.

Er wordt verder onderzocht wat de rol is geweest van de verdachte in deze zaak. Op dit moment zit hij in volledige beperkingen en wordt geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris die een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis. De twee eerder aangehouden verdachten, een 27-jarige man uit Alkmaar en een 37-jarige man uit Rotterdam, zitten beide nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het slachtoffer kwam dit jaar op 14 juni in zijn woning aan het Oosteinde in Berkhout om het leven nadat hij werd neergeschoten bij een vermoedelijke woningoverval.