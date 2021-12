Gewonden en zes aanhoudingen na schietincident Eindhoven

Hij bleek te zijn neergeschoten bij het incident aan de Locomotiefstraat. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

De politie startte direct onderzoek .Twee andere mannen meldden zich daarna ook in het ziekenhuis. Eén van hen was ook gewond. Hij en de man die bij hem was werden aangehouden voor vermoedelijke betrokkenheid bij het incident. Drie mannen werden later in de nacht door een arrestatieteam in een woning aan de Locomotiefstraat aangehouden. In totaal hielden we zes verdachten aan, waaronder het 17-jarige slachtoffer.