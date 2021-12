Eerste schaatsers wagen zich op natuurijs

In Friesland hebben vanochtend de eerste schaatsers zich op het ijs gewaagd, en dat na twee nachten vorst. De eerste waaghalzen reden hun rondjes op de Ryptsjerksterpolder bij Leeuwarden.

Dik is het ijs echter niet met nog maar twee centimeter. Toch weerhield het liefhebbers niet om de ijzers vanochtendvroeg onder te binden. Een passant klaagt tegenover Omroep Friesland. ''Er komen nu al teveel schaatsliefhebbers op het ijs af. Als we een paar uurtjes verder zijn is het ijs kappot gereden''.