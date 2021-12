VEH: Alarm consumentenorganisaties om hoge warmtetarieven

“Wij roepen daarnaast ook de warmteleveranciers op om de tarieven voor volgend jaar zeer beperkt te laten stijgen, in elk geval maximaal met de hoogte van de overheidscompensatie van de energienota. Als warmteleveranciers wel tot het maximum gaan verhogen gaat een huishouden met stadsverwarming volgend jaar gemiddeld 2542 euro betalen, tegenover 1523 euro in 2021. Deze mensen kunnen niet overstappen naar een andere leverancier, ze hebben letterlijk geen enkel alternatief om hun energiekosten te drukken” zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Voorkom nieuwe tariefstijging

Het nieuwe kabinet kondigde in het Coalitieakkoord aan een additionele belastingverhoging in te willen voeren om het aardgasverbruik minder aantrekkelijk te maken. Een warmtenet kan daardoor in 2023 opnieuw duurder worden omdat het maximumtarief van stads-en blokverwarming ook is gekoppeld aan energiebelastingen, opslag duurzame energie en btw. Om dat te voorkomen moet het kabinet de huidige Warmtewet aanpassen, vinden de consumentenorganisaties.

Dringend behoefte aan ander tariefstelsel

De drie consumentenorganisaties zijn van mening dat de koppeling tussen gas- en warmtetarieven op termijn helemaal moet verdwijnen. Een transparant en eerlijk tariefstelsel moet de garantie geven van een betaalbaar warmtenet en de overstap van aardgas aantrekkelijk maken. De nieuwe wet die dit moet regelen, de Wet collectieve warmtevoorziening, laat nog op zich wachten.

Wat is een warmtenet?

In Nederland zijn ongeveer 500.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet. Het warm water om het huis mee te verwarmen is afkomstig van een warmtebron zoals als een afvalverbrander, een energiecentrale of van de industrie. Volgens de huidige wet mogen consumenten met stads- en blokverwarming voor de levering van warmte in huis niet meer kwijt zijn dan huishoudens die aangesloten zijn op het aardgas. Ook de energiebelasting op aardgas wordt in de berekening meegeteld. Hoewel deze huishoudens geen gas gebruiken, gaan zij toch meer voor hun warmte betalen als deze belasting stijgt.