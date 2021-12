Tien verdachten voor rechter na ontploffing carbidkanon Joure

Het OM gaat tien personen vervolgen die betrokken waren bij de ontploffing van een carbidkanon in het centrum van Joure aan de Tolhûswei op 31 december 2020. Bij de ontploffing raakten huizen en een hotel in de nabije omgeving zwaar beschadigd.

Direct na het incident meldden zich twaalf personen, mannen van 21 tot 28 jaar, bij de politie. Zij verklaarden dat het carbidkanon per ongeluk voortijdig is afgegaan.

Politie startte een onderzoek naar wat zich die avond had afgespeeld. Uit het onderzoek is wat het OM betreft voldoende vast komen te staan dat de ontploffing met opzet is veroorzaakt. Het OM ziet een bewuste en nauwe samenwerking tussen tien verdachten (drie inzittenden van de auto die het carbidkanon voorttrok en zeven mensen op de brug).

De tien verdachten wordt het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing met gemeen gevaar voor goederen verweten. Het gaat hier wat het OM betreft om een opzetdelict met gevaarzetting. De verdachten hebben bij de politie een andere lezing gegeven van dit incident. Het is aan de rechter om hier een oordeel over te geven.

De verdachten zijn van de vervolgingsbeslissing van het OM op de hoogte gebracht. In 2022 zullen zij zich tijdens een themazitting voor de Meervoudige Kamer van de rechtbank in Leeuwarden moeten verantwoorden. Een zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend.