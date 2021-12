Twee woningen in Geldrop vernield met explosief

Een behoorlijke ravage en 2 geschrokken bewoners, dat was het resultaat van een explosie in een woning aan de Sluisstraat in Geldrop. Gelukkig was de schade alleen materieel maar dit had heel anders kunnen aflopen.

Omstreeks 22.38 uur worden de bewoners van de woning in Geldrop ruw gewekt door een explosie. Beneden aangekomen zien zij tot hun schrik dat hun voordeur door de kracht van explosie letterlijk is weggeblazen. De schade is behoorlijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat er door de brievenbus van de voordeur een explosief naar binnen is gegooid. Gelukkig had de woning geen schade aan de constructie zodat de bewoners in hun woning konden blijven. De bewoners raken niet gewond maar dit had heel anders kunnen aflopen als zij op de benedenverdieping waren geweest. Wij nemen dit incident dan ook hoog op en zijn op zoek naar personen die ons meer kunnen vertellen.