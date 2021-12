Mannen (21 en 22) aangehouden voor dodelijk schietincident Amstelveen

De politie heeft donderdag 23 december 2021 twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Amstelveen. Op woensdag 22 december 2021 kwam een 56-jarige man uit Almere om nadat hij op straat was neergeschoten.

Het rechercheteam kwam de verdachten, Amsterdammers van 21 en 22 jaar, op het spoor. Een arrestatieteam kon het duo vervolgens rond 16.00 uur in Amsterdam Oost aanhouden. De 22-jarige man is na verhoor heengezonden. Hij blijft verdachte in de zaak. De 21-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld voor 14 dagen. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het TGO-team gaat verder met het onderzoek.