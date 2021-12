Twee mannen aangehouden voor brandstichting

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Venlo twee mannen van 34 en 41 jaar aangehouden voor brandstichting.

De politie kreeg een melding dat twee mannen een auto in brand te staken op de Hortensiastraat. Aan de hand van een opgegeven signalement en kenteken troffen agenten de twee mannen korte tijd later aan in een auto op de Klingerbergsingel.

Een van hen had flinke verwondingen aan zijn handen. De andere man had brandversnellende vloeistof op zijn handen. Beide mannen werden aangehouden. De bestuurder van de auto bleek onder invloed van alcohol te zijn. De auto van de verdachten is in beslag genomen voor nader onderzoek. Beide mannen zijn voorgeleid en ingesloten.