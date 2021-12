Man aangehouden na gooien vuurwerk door brievenbus

In Asten is in de nacht van 25 op 26 december een 36-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting. Een speciaal team van de recherche heeft de man op heterdaad aangehouden toen hij vuurwerk door de brievenbus van een woning aan het Wolfsplein gooide.