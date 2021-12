Twee keer zwaar vuurwerk door brievenbus woning

In een woning aan de Dovenetelstraat is maandagavond vermoedelijk zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Dinsdagochtend werd de woning voor een tweede maal het doelwit.

Op maandag werd de bewoner rond 22.45 uur opgeschrikt door een luide knal. De woonkamer stond korte tijd hierna vol rook. Toen de bewoner naar de voordeur liep, zag hij een hoop schade. Daarna klom de man via een voorraam de woning uit en werd de politie gealarmeerd. Uit onderzoek bleek dat waarschijnlijk zwaar vuurwerk opzettelijk door de brievenbus van de bewoner is gegooid.

Dinsdag werd de bewoner rond 07.00 uur wederom opgeschrikt door een harde knal en schakelde direct de politie in. Ook nu bleek meer dan vermoedelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus de veroorzaker van het harde geluid en de schade. De recherche heeft deze zaken in onderzoek en is op zoek naar getuigen.