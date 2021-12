Vrachtwagen en personenauto botsen met elkaar in Exloo

Een personenauto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Exloo. Op de kruising van de Oude Dijk en Buinerweg in het dorp kwamen beide voertuigen rond 14.40 uur met elkaar in botsing, vermoedelijk door een voorrangsfout.