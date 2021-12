Hardnekkige brand bij Victoria Mengvoerders aan de Zuidkade in Veghel

Brand laait weer op

Waar in het pand de brand precies woedde of wat er in brand stond is niet bekend. Rond 13.30 uur leek de klus geklaard en was de brandweer nagenoeg ingepakt. Nadat alles weer schoon was gemaakt moest de brandweer toch weer opnieuw inzetten.

Binnen geblust

Het blusvoertuig werd verplaatst, van de Zuidkade naar binnen in het pand zelf. De weg is hierdoor weer volledig vrij, die was in eerste instantie volledig dicht en na een tijdje gedeeltelijk. Hoe lang de brandweer nog denkt bezig te zijn is op dit moment nog niet bekend.