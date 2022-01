Man aangehouden na brandstichting

Een 61-jarige man uit Santpoort is vrijdag rond middernacht aangehouden op verdenking van brandstichting.

Rond 23.50 uur kwam de melding binnen dat er een caravan in brand stond op de Van den Vondellaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. In de omgeving heeft de politie een 61-jarige man uit Santpoort aangehouden op verdenking van deze brandstichting. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.