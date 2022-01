Man raakt zwaargewond door vuurwerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte op het Loenerveld in Nieuw-Vennep een 51-jarige man zwaargewond toen vuurwerk in zijn hand ontplofte.

Het vuurwerk werd mogelijk door ander persoon in zijn tuin gegooid. De politie heeft een onderzoek ingesteld en zoekt getuigen.

Rond 00:25 uur kwam een melding binnen over een persoon die bij zijn woning gewond was geraakt door vuurwerk. Kort ervoor zou iets over de schutting in zijn achtertuin zijn gegooid. De man ging kijken en pakte het voorwerp op. Op dat moment ontplofte het vuurwerk en liep de man ernstig letsel op aan zijn hand en been. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen.

De politie is een onderzoek gestart en heeft buurtbewoners gesproken en onderzoek bij de woning verricht. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.