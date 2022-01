Schoten gelost nadat man in reed op agenten

De automobilist ging er vandoor en reed hierbij in op de agenten. Agenten hebben schoten in de richting van het voertuig gelost, de verdachte kon later worden aangehouden.

In het kader van een lopend onderzoek hielden agenten een 27-jarige Hagenaar staande. De verdachte was het hier niet mee eens en ging er vandoor, waarbij hij in reed op meerdere agenten. De agenten hebben schoten gelost richting het voertuig. De verdachte raakte niet gewond en werd later aangehouden in park Meer en Bos. Een agent raakte lichtgewond en werd nagekeken in een ambulance.