Dode bij schietpartij in Beverwijk

De politie stelt een onderzoek in naar het overlijden van een 48-jarige man in een woning aan de Kloosterstraat in Beverwijk.

Hij is afgelopen nacht door middel van messteken om het leven gebracht. De politie is op dit moment op zoek naar de hoofdverdachte, die na het steekincident is gevlucht. De identiteit van deze verdachte is bekend, en deze wordt opgeroepen zich te melden. Het betreft een 47-jarige mannelijke medebewoner van het pand waar de steekpartij heeft plaatsgevonden.

De politie kreeg om 04.20 uur een melding van een zwaargewonde man. Toen de politie arriveerde was de man reeds overleden, reanimatie mocht niet meer baten. In het onderzoek is reeds een verdachte aangehouden, een 51-jarige man uit Beverwijk. Op dit moment verricht de politie forensisch en digitaal onderzoek. Ook is een buurtonderzoek verricht, en is een politiespeurhond ingezet.