Politie doet onderzoek na aantreffen dode vrouw (79) in Amsterdamse woning

Afgelopen zondag is de politie in Amsterdam een onderzoek gestart na het aantreffen van het lichaam van een vrouw in een woning aan de Dintelstraat. Dit meldt de politie dinsdag.

Melding reanimatie

De gezamenlijke meldkamer kreeg rond 9.00 uur een melding voor een reanimatie op het betreffende adres. Zij stelden in de woning vast dat deze vrouw mogelijk het slachtoffer was geweest van een geweldsincident.

79-jarige bewoonster

Het slachtoffer is de 79-jarige bewoonster. In het pand troffen agenten ook een 55-jarige vrouw aan. Zij is aangehouden, de recherche onderzoekt haar eventuele betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. In het belang van het onderzoek alsmede vanuit privacyoverwegingen kan er geen nadere informatie worden verstrekt over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

Getuigenoproep

Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, is de Forensische Opsporing de hele middag in de woning bezig geweest met sporenonderzoek. Ook heeft de politie in de omgeving van de woning een buurtonderzoek gehouden. De politie komt graag in contact met mensen die de afgelopen weken iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de woning aan de Dintelstraat wat mogelijk met de dood van de vrouw te maken heeft.