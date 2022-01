FIOD stuit samen met politie op volledig ingerichte sigarettenfabriek

Afgelopen dinsdag 11 januari heeft de politie in samenwerking met de FIOD, in een bedrijfspand in het Groningse Ter Apelkanaal, een volledig ingerichte sigarettenfabriek aangetroffen. 'Drie mannen die werkzaam waren in de sigarettenfabriek werden aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Grootschalige autodiefstallen

In een onderzoek van de Duitse autoriteiten kwam een van de aangehouden mannen, een 66-jarige man uit Stompwijk in beeld voor zijn betrokkenheid bij grootschalige autodiefstallen in Duitsland. Deze auto’s werden via Nederland verscheept naar Dubai. Dit met een geschatte waarde van meer dan een miljoen euro aan auto’s uit het midden en hoge segment.

Productie van onveraccijnsde sigaretten

In dit onderzoek kwam ook de betrokkenheid van de 66-jarige man uit Stompwijk naar voren bij de productie van onveraccijnsde sigaretten in Nederland. In het onderzoek werkten FIOD, Douane, IRC Den Haag en IRC Noord-Nederland en de Duitse autoriteiten nauw samen. De man uit Stompwijk zit vast met het doel hem over te leveren aan Duitsland.

1.5 miljoen sigaretten aangetroffen

Op verzoek van de Duitse autoriteiten hebben agenten en de opsporingsdienst van de FIOD een inval gedaan in een bedrijfspand in Ter Apelkanaal. Op deze locatie werd de sigarettenfabriek aangetroffen. Bij deze inval werden er drie mannen aangetroffen en aangehouden. Het betreft de eerder genoemde 66- jarige man uit Stompwijk en twee mannen uit Litouwen van 40 en 46 jaar oud.

Invallen boerderij en bedrijfspand

Verder werden er nog invallen gedaan bij een boerderij in Alteveer en in een bedrijfspand in Veendam. Naast de ingerichte sigarettenfabriek werden er 1.5 miljoen onveraccijnsde sigaretten en 18 dozen tabak aangetroffen deze zijn inbeslaggenomen en vernietigd. De aangehouden 66-jarige man uit Stompwijk zal worden overgeleverd aan de Duitse autoriteiten. De twee andere aangehouden mannen zitten nog steeds vast.