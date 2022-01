Politie onderzoek schietincident

De politie in Amsterdam kreeg aan het begin van de middag de melding van een schietpartij aan het Rijgersborgh.

Een woordvoerder laat aan AT5 weten dat er op straat schoten zouden zijn gelost. Of hierbij iemand gewond is geraakt is niet bekend.

De omgeving is door de politie afgezet voor een sporenonderzoek.