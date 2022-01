Celstraf voor fakkeldrager en filmster die Sigrid Kaag bedreigden

De politierechter heeft de 29-jarige Amsterdammer, die op woensdag 5 januari voor de woning van Sigrid Kaag verscheen met een fakkel en leuzen riep, veroordeeld tot zes maanden celstraf. De 44-jarige vrouw die samen met de Amsterdammer was en de actie filmde en streamde is veroordeeld tot vier maanden celstraf.

'Bescherming aan mensen met publieke taak'

'Vandaag gaat het opnieuw niet om degenen die het hardste schreeuwen. Niet om degenen die het hardste dreigen. Het gaat in deze strafzaak om bescherming bieden aan mensen met een publieke taak die zich inzetten voor Nederland.' Zo begon de officier van justitie zijn betoog.

Filmpje in rechtszaal getoond

In de rechtszaal werd ook het filmpje vertoond. Daarop is te zien dat de Amsterdammer met een grote, brandende fakkel naar de Haagse woning van de politica loopt. Hij roept onder meer: 'We willen met u spreken! NSB weg ermee! Stop deze massamoord!'

Livestream

De vrouw zorgde voor de livestream. Daarop was te horen dat ze zegt: 'We hebben een hele bijzondere fakkel bij ons. Dat ga ik zo in beeld brengen. Wow, Max! Wat is dat voor een fakkel? Speciaal voor de dame die hier woont.' In de woning is beweging te zien. Vervolgens komen beide verdachten dichterbij met fakkel en opname-apparaat en wordt de bedreigde familie door de voordeurruit gefilmd.

Kinderen in paniek

De Amsterdammer werd dezelfde avond aangehouden, de vrouw enige dagen later. Sindsdien hebben ze in voorarrest gezeten. De politica heeft aangifte gedaan. Zij was bang, zo verklaart ze. Haar kinderen waren zelfs in paniek en naar boven gevlucht. Ze vreesden dat hun huis in brand zou worden gestoken.

Bedreiging met brandstichting

Volgens de officier van justitie hebben beide verdachten zich schuldig gemaakt aan bedreiging met brandstichting: 'De vrouwelijke verdachte is in de rolverdeling zeker niet ondergeschikt geweest aan de Amsterdammer. Je zou ook kunnen betogen dat het andersom is'.

Voormalig topambtenaar ook bedreigd

Ook worden beiden verdacht van bedreiging van een voormalige topambtenaar op 27 oktober 2021. De Amsterdammer zei toen: 'We zijn bezig pedofielen een burgerarrest te geven. We willen ze eerst waarschuwen, dan kunnen ze nog inschikken. En anders zal de doodstraf volgen.' Opnieuw filmde de vrouw dit en bood het aan voor online plaatsing.

Gezamenlijk gepleegde bedreiging

Ook dit is volgens de officier van justitie een gezamenlijk gepleegde bedreiging: 'Verdachten plaatsen zich bewust buiten de democratische rechtsorde. Wie spreekt over tribunalen en burgerarresten, wie volksvertegenwoordigers, bestuurders en anderen daarvoor wil dagen, die draagt bij aan polarisatie en anti-democratisch denken'. Hij eiste tegen beide verdachten negen maanden cel, een contactverbod en een gebiedsverbod voor het centrum van Den Haag.

Vonnis

De politierechter vond alle feiten bewezen: 'Als je alleen met iemand wilt praten, zoals u zegt, dan sta je niet ’s avonds voor de deur te schreeuwen met een fakkel. Er is hier sprake van nauwe en bewuste samenwerking bij de bedreiging. Het filmen en openbaar maken is daarvan een belangrijk onderdeel. Door op deze manier een volksvertegenwoordiger thuis op te zoeken en uw mening op te dringen, kan je het democratische proces ontwrichten.'

Contactverbod

De politierechter veroordeelde de Amsterdammer tot zes maanden cel en de vrouw tot vier maanden cel, beide onvoorwaardelijk. Verder kregen zij een contactverbod met betrekking tot het hele kabinet, een directeur van het RIVM en de voormalig topambtenaar. Per overtreding daarvan volgt telkens één week cel. Ook kregen ze een gebiedsverbod voor de straten waar hun slachtoffers wonen. Na de zitting moesten de veroordeelden direct terug naar hun cel voor het verder uitzitten van hun straf.