Politie zoekt camerabeelden van route Belgische verdachte De K.

De politie is op zoek naar camerabeelden die meer informatie kunnen geven over de ontvoering en de dood van het 4-jarige jongetje Dean waarvoor de Belgische De K. als verdachte is aangehouden. Dit meldt de politie donderdag.

Lichtgrijze Peugeot 206

De verdachte reed in een lichtgrijze Peugeot 206 met kenteken 2-ACR-250. De man heeft deze route gereden op zaterdag 15 januari 2022. 'Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van het jongetje Dean in de auto of bij de verdachte', aldus de politie.

Opsporingsbericht

De politie heeft donderdagmiddag daarom een opsporingsbericht verspreid waarin mensen worden gevraagd naar camerabeelden, die corresponderen met de tijdstippen en de route. De beelden kunnen via een formulier op de website van de politie worden geupload. In het opsporingsbericht staan ook de andere mogelijkheden om contact met de politie op te nemen. Omdat sprake is van een ernstig misdrijf kan men ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen.

Burgernet en bannering

Het opsporingsbericht wordt naast de gebruikelijke (social media) kanalen van de politie in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen verspreid onder de deelnemers van Burgernet en met een banneractie. Door de banneractie wordt via een advertentie op internet het opsporingsbericht onder de aandacht van het publiek gebracht.